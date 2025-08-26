L’aretina Chiara Romanelli conquista il bronzo ai Mondiali di Mounted Games 2025 in Belgio

Un traguardo straordinario per lo sport aretino: Chiara Romanelli, giovane amazzone di Arezzo, è stata convocata nel Team della nazionale italiana di Mounted Games e ha contribuito a conquistare una splendida medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo 2025, disputati in Belgio nella categoria Under 18.

La competizione si è rivelata tra le più combattute e partecipate degli ultimi anni, con ben 14 nazioni rappresentate nella categoria Open e 12 in quella Under 18. Un livello altissimo, caratterizzato da prove tecniche di grande intensità e da cavalieri e amazzoni di talento provenienti da tutto il mondo.

La nazionale italiana, con Romanelli tra le protagoniste, ha saputo distinguersi lungo l’intero percorso della manifestazione, dimostrando spirito di squadra, determinazione e grande preparazione. Per l’atleta aretina, la medaglia di bronzo rappresenta non solo una soddisfazione personale, ma anche un importante riconoscimento del lavoro svolto negli anni e della passione per questa disciplina equestre spettacolare e dinamica.

Un risultato che riempie d’orgoglio Arezzo e tutto il movimento italiano dei Mounted Games, confermando ancora una volta il valore delle nuove generazioni di cavalieri e amazzoni nel panorama internazionale.