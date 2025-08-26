25.1 C
Comune di Arezzo
martedì, Agosto 26, 2025
type here...
HomeIn primo piano52ª Scalata al Castello: ad Arezzo arriva il fuoriclasse etiope Haile Telahun...

52ª Scalata al Castello: ad Arezzo arriva il fuoriclasse etiope Haile Telahun Bekele

Arezzo accoglie la leggenda etiope Haile Telahun Bekele: attesa per il record nella 52ª Scalata al Castello.

Redazione
By Redazione

-

Arezzo si prepara a vivere un’edizione memorabile della Scalata al Castello, la storica corsa su strada che mercoledì 27 agosto 2025 festeggerà la sua 52ª edizione con partenza alle ore 21:30 da Piazza Guido Monaco.

La notizia che tutti attendevano è arrivata nella tarda serata di ieri: al via ci sarà anche Haile Telahun Bekele, giovane campione etiope classe 1999 del team Demadonna, già protagonista assoluto nel panorama mondiale del mezzofondo.

Bekele vanta tempi di altissimo livello: nel 2025 ha corso i 10.000 metri in 26’52”79, nona prestazione mondiale stagionale, e i 10 km su strada in 27’13”, un crono che lascia presagire la possibilità di abbattere il record della Scalata (27’50”).
La sua carriera è impreziosita da risultati di prestigio: personale di 12’42”70 nei 5000 metri (nono tempo all-time), oltre 18 prestazioni sotto gli 8 minuti nei 3000 metri, 11 volte sotto i 13’ nei 5000 e un eccellente 13’03” nei 5 km su strada. In Italia ha già lasciato il segno vincendo il Campaccio 2025, la Corrida di San Geminiano, la San Silvestro di Bolzano e il Giro al Sas di Trento.

Ad Arezzo, dunque, lo spettacolo è garantito: la presenza di Bekele sarà uno stimolo in più per tutti i top runner già confermati, uomini e donne, che si sfideranno lungo il circuito cittadino (12 giri per gli uomini, 6 per le donne). Al campione etiope, ultimo ad iscriversi, è stato assegnato il pettorale numero 30, e sarà presentato per ultimo nella cerimonia pre-gara.

📅 Programma della serata:

  • ore 19:40 – 10 km Amatori
  • ore 20:40 – gare giovanili
  • ore 21:00 – spettacolo musicale
  • ore 21:30 – presentazione dei Top Runner e partenza ufficiale della Scalata al Castello

Tutto pronto quindi per una notte di grande atletica ad Arezzo: appuntamento a domani sera per vivere insieme l’emozione della corsa.

Articoli correlati:

Calendario aggiornato dell’Arezzo: variazioni per il derby e il recupero contro il Pescara Arezzo e Arezzo Primavera: test positivo in vista della sfida con il Perugia Weekend giovanile amaranto: i risultati del 5-6 aprile Arezzo, colpo grosso a Pescara: decide Tavernelli al 94′ Arezzo show contro la Primavera: 9 gol in vista del Gubbio Ora tocca alla Vis Pesaro… e non sarà una passeggiata Playoff Serie C: il Girone B dimostra la sua forza. E l’Arezzo può guardarsi allo specchio con orgoglio Varela scatta, Arena spinge e io… l’ho già detto: quest’anno si sale!

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo, via Montefalco: le due bici dell’abbandono eterno
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024