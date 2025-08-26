52ª Scalata al Castello: ad Arezzo arriva il fuoriclasse etiope Haile Telahun Bekele

Arezzo si prepara a vivere un’edizione memorabile della Scalata al Castello, la storica corsa su strada che mercoledì 27 agosto 2025 festeggerà la sua 52ª edizione con partenza alle ore 21:30 da Piazza Guido Monaco.

La notizia che tutti attendevano è arrivata nella tarda serata di ieri: al via ci sarà anche Haile Telahun Bekele, giovane campione etiope classe 1999 del team Demadonna, già protagonista assoluto nel panorama mondiale del mezzofondo.

Bekele vanta tempi di altissimo livello: nel 2025 ha corso i 10.000 metri in 26’52”79, nona prestazione mondiale stagionale, e i 10 km su strada in 27’13”, un crono che lascia presagire la possibilità di abbattere il record della Scalata (27’50”).

La sua carriera è impreziosita da risultati di prestigio: personale di 12’42”70 nei 5000 metri (nono tempo all-time), oltre 18 prestazioni sotto gli 8 minuti nei 3000 metri, 11 volte sotto i 13’ nei 5000 e un eccellente 13’03” nei 5 km su strada. In Italia ha già lasciato il segno vincendo il Campaccio 2025, la Corrida di San Geminiano, la San Silvestro di Bolzano e il Giro al Sas di Trento.

Ad Arezzo, dunque, lo spettacolo è garantito: la presenza di Bekele sarà uno stimolo in più per tutti i top runner già confermati, uomini e donne, che si sfideranno lungo il circuito cittadino (12 giri per gli uomini, 6 per le donne). Al campione etiope, ultimo ad iscriversi, è stato assegnato il pettorale numero 30, e sarà presentato per ultimo nella cerimonia pre-gara.

📅 Programma della serata:

ore 19:40 – 10 km Amatori

ore 20:40 – gare giovanili

ore 21:00 – spettacolo musicale

ore 21:30 – presentazione dei Top Runner e partenza ufficiale della Scalata al Castello

Tutto pronto quindi per una notte di grande atletica ad Arezzo: appuntamento a domani sera per vivere insieme l’emozione della corsa.