Le stelle, dopo avervi preso per il culo la scorsa settimana, stavolta hanno deciso di strafare: Urano gira storto, Giove se la ride e Saturno vi guarda come a dì “oh, ma che minchia volete da me?”. Insomma, settimana da ricordare… ma solo per dimenticarla.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Avete più energia che cervello, e questo lo sanno pure i muri. Questa settimana provate a comandare tutti, ma l’unico che vi ascolta è Alexa… e pure lei ogni tanto vi manda a fanculo.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Siete pigri come i gatti sotto il sole e testardi come un citofono rotto. Ci proverete a imporvi, ma gli altri vi guarderanno come si guarda uno che urla al mercato: fastidiosi ma inoffensivi.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Vi piace cambiare idea come cambiare mutande… peccato che le mutande le cambiate poco. Attenzione ai casini: ne aprite dieci e non ne chiudete uno.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

State a fa’ i sentimentali pure col frigo: vi commuovete davanti allo yogurt scaduto. Le stelle dicono che è ora di smettere de frigna’, ma tanto voi piangete pure per sport.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Vi credete re, ma siete solo gatti randagi col pelo arruffato. Cercate applausi che non arrivano, e alla fine vi rimane solo il vostro ego a farvi compagnia.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Sempre a cercà la perfezione, ma finite col sistemà la mensola mentre la casa vi crolla addosso. Sta settimana fate pace con l’idea che nessuno vi nota manco se brillate.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

L’equilibrio lo trovate solo dopo due spritz. Gli altri vi vedono indecisi, voi vi vedete filosofi. La verità? Siete solo lenti come la fila al casello a Ferragosto.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Vi sentite sexy, ma l’effetto è più “zanzara arrapata” che “seduttore misterioso”. Provate a fare i cattivi, ma finite col sembrare solo ridicoli.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Sempre a parlà de viaggi e libertà, ma la settimana la passate sul divano. L’unica avventura che vivete è scoprire che nel frigo c’era ancora mezza birra.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Ambiziosi sì, ma al massimo arrivate a vince la tombolata del circolo ARCI. Le stelle dicono che dovete puntare più in alto… ma tanto voi vi fermate sempre a metà strada.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Strani come al solito. Vi credete geni incompresi, ma siete solo incomprensibili. Sta settimana evitate di aprì bocca: risparmiate fiato e figure di merda.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Romantici da far venì il diabete. Vi illudete con chiunque vi scriva “ciao” su WhatsApp. Le stelle vi consigliano di non confondere l’amore con le notifiche di spam.

CONCLUSIONE:

In sostanza, dal 25 al 31 agosto le stelle vi trattano come l’autovelox in superstrada: vi beccano sempre quando meno ve l’aspettate e vi spellano senza pietà. Rassegnatevi: la fortuna è andata in ferie pure lei.