Pieve Santo Stefano, finti corrieri svaligiano una villetta: bottino da 10mila euro e fuga con l’auto dei proprietari

Venerdì pomeriggio in una villetta, alla periferia di Pieve Santo Stefano. Una banda di malviventi, travestita da corrieri espressi per passare inosservata, è riuscita a introdursi nell’abitazione e a portare via denaro contante, preziosi in oro e persino l’auto di famiglia. Il bottino stimato è di circa 10mila euro.

Secondo quanto ricostruito, i ladri avrebbero agito con ruoli precisi: alcuni incaricati di entrare in azione, altri di distrarre eventuali vicini. Una volta dentro, hanno puntato direttamente agli oggetti di valore, tra cui orologi, collane e orecchini, senza tralasciare il denaro custodito nei cassetti. Dal garage, infine, hanno rubato anche una Bmw X3 bianca, usata per la fuga.

L’allarme è scattato solo in serata, al rientro dei proprietari che hanno trovato la casa svaligiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Pieve Santo Stefano insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile di Sansepolcro, che stanno coordinando le indagini.

Dalle prime verifiche, l’auto sarebbe stata ripresa lungo la E45 in direzione sud, tra gli svincoli di Sansepolcro. Da quel momento però, nessuna ulteriore traccia, tanto che non si esclude possa essere stata abbandonata o che i ladri abbiano disattivato il sistema di localizzazione per proseguire su un altro mezzo.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo i movimenti della banda, che potrebbe aver tentato altri colpi nella zona prima di mettere a segno quello riuscito. Intanto, i carabinieri invitano i cittadini a segnalare movimenti sospetti e a prestare massima attenzione, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.