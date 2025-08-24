20.2 C
Nasce in auto in Via Duranti: mamma e bimbo stanno bene. Ambulanza coinvolta in incidente durante i soccorsi

Momenti di tensione nella notte ad Arezzo: parto in auto e ambulanza coinvolta in incidente, ma mamma e neonato stanno bene

Attimi concitati nella tarda serata di ieri, quando alle 23.39 il 118 dell’ASL TSE è stato allertato per un parto in auto in Via Duranti, ad Arezzo. Una giovane mamma di 26 anni ha dato alla luce il proprio bambino prima dell’arrivo dei sanitari.

Mentre si dirigeva sul posto in codice 3, l’ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino è rimasta coinvolta in un incidente stradale con un’auto in Via Colombo. Fortunatamente il personale a bordo è rimasto illeso.

Per garantire l’assistenza immediata, è stata inviata un’altra ambulanza infermierizzata, questa volta della Misericordia di Subbiano, che ha preso in carico mamma e neonato. Entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Arezzo, dove le loro condizioni sono state giudicate buone.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i mezzi di supporto: un’ambulanza di base della Croce Bianca di Arezzo, un’ambulanza della Misericordia di Arezzo e l’automedica di Arezzo, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

La donna di 52 anni alla guida dell’altra auto è stata ricoverata al Pronto Soccorso in codice minore.

Un episodio che, nonostante le difficoltà e l’incidente imprevisto, si è concluso con il lieto fine della nascita di un bambino in buone condizioni di salute insieme alla sua giovane mamma.

