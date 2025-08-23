21 C
Comune di Arezzo
sabato, Agosto 23, 2025
type here...
HomeFoto e VideoCortonAntiquaria 2025: viaggio per immagini nella mostra d’arte e antiquariato

CortonAntiquaria 2025: viaggio per immagini nella mostra d’arte e antiquariato

Un viaggio visivo tra arte, collezionismo e tradizione nel cuore di Cortona

Redazione
By Redazione

-

Articoli correlati:

Scatti d’altri tempi: la Fiera Antiquaria e i Dandy’s Day ad Arezzo Arezzo-Forlì, la prima in immagini L’Acquedotto Vasariano si accende: Arezzo ritrova il suo monumento di luce L’Arezzo Celtic Festival negli scatti di Felice Rogialli: immagini di magia, tradizione e orgoglio celtico Agosto tra arte, jazz e brindisi alla Casa Museo Ivan Brusch Fiera Antiquaria d’agosto: il racconto per immagini di Felice Rogialli Il cielo sopra Arezzo: lo sguardo aereo di Veronica Rogialli La festa dell’Assunta ad Arezzo
Fotogallery

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Solidarietà alle professioniste della Casa di Comunità di Pratovecchio-Stia: difendere dignità e libertà di espressione
Articolo successivo
Travaso d’immondizia: Rigutino s’inzuppa di sudicio
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024