Comune di Arezzo
sabato, Agosto 23, 2025
Travaso d'immondizia: Rigutino s'inzuppa di sudicio

Travaso d’immondizia: Rigutino s’inzuppa di sudicio

Travasano la mondezza davanti alle case e manco una scopa per raccattare il sudicio!

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Lamentela della settimana by SANTI su Fèisbuc

23 d’agosto, ore 8 e mezza spaccate, i bei ragazzi della Sei se son messi a fare il travaso dei mezzi dell’immondizia proprio davanti a casa mia, a Rigutino Sud!
Oh, a parte che mi pare già surreale vedre ‘sto spettacolo a colazione, ma poi… HANNO LASCIATO TUTTO IL SUDICIO IN TERRA!
Ma che, si pensava forse che il liquame e tutto il resto camminano da soli verso il cassone?
E nemmeno una scopa, nemmeno quella d’Harry Potter!
Insomma, s’è passati dal porta a porta… al “butta e scappa”!

Firmato: uno che  Rigutino se lo voleva godé senza pattumiera in salotto.”

Articoli correlati:

Articolo precedente
CortonAntiquaria 2025: viaggio per immagini nella mostra d’arte e antiquariato
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
Dello stesso autore

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024