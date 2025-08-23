Travaso d’immondizia: Rigutino s’inzuppa di sudicio

Lamentela della settimana by SANTI su Fèisbuc



23 d’agosto, ore 8 e mezza spaccate, i bei ragazzi della Sei se son messi a fare il travaso dei mezzi dell’immondizia proprio davanti a casa mia, a Rigutino Sud!

Oh, a parte che mi pare già surreale vedre ‘sto spettacolo a colazione, ma poi… HANNO LASCIATO TUTTO IL SUDICIO IN TERRA!

Ma che, si pensava forse che il liquame e tutto il resto camminano da soli verso il cassone?

E nemmeno una scopa, nemmeno quella d’Harry Potter!

Insomma, s’è passati dal porta a porta… al “butta e scappa”!

Firmato: uno che Rigutino se lo voleva godé senza pattumiera in salotto.”