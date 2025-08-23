Solidarietà alle professioniste della Casa di Comunità di Pratovecchio-Stia: difendere dignità e libertà di espressione

La Conferenza delle Donne Democratiche di Arezzo esprime pieno sostegno alla dottoressa Rita Segantini e all’infermiera Giulia Checcacci, vittime di una gogna mediatica sproporzionata.

Il gesto simbolico di protesta contro la guerra a Gaza – subito chiarito e accompagnato da scuse pubbliche – non giustifica l’ondata di odio, insulti e richieste di licenziamento che le ha travolte.

Difendere la loro dignità e professionalità significa anche riportare l’attenzione sul vero tema: fermare il massacro a Gaza.

Un gesto simbolico non può trasformarsi in una condanna pubblica.