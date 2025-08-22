Incidente stradale a Subbiano: ferito un motociclista 36enne

Attimi di paura questa mattina a Subbiano, in località Ca’ di Buffa, dove intorno alle 11.08 si è verificato un incidente che ha visto coinvolti un’automobile e una moto.

L’impatto ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi: sul posto sono giunti l’ambulanza della Misericordia di Arezzo e l’auto infermierizzata di Arezzo, insieme alle forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 36 anni, che dopo le prime cure è stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Arezzo. Le sue condizioni sono serie, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

L’incidente ha creato momenti di tensione tra i residenti e gli automobilisti di passaggio, con temporanei rallentamenti alla circolazione.