Provincia di Arezzo: chiusura totale del ponte SP70 a Montemignaio per lavori di manutenzione straordinaria

La Provincia di Arezzo ha avviato un intervento di manutenzione straordinaria sul ponte situato al km 10+500 della SP70 a Montemignaio, in corrispondenza del Borro di Pistiano. L’opera, dal costo complessivo di 310 mila euro, è iniziata lo scorso 21 luglio e prevede ora una nuova fase di lavori che comporterà la chiusura totale del tratto interessato a partire da lunedì 25 agosto 2025.

La chiusura sarà in vigore tutti i giorni, 24 ore su 24, con divieto di transito per ogni tipologia di utente, compresi pedoni e ciclisti.

Per garantire la mobilità, è stata predisposta una viabilità alternativa attraverso la SR70 della Consuma. Inoltre, sarà attivato un servizio navetta gestito da Autolinee Toscane per il collegamento Montemignaio–Ponticelli, con coincidenze verso Firenze e ritorno, in deviazione della Linea SI90.

La Provincia invita gli utenti a prestare la massima attenzione nella zona interessata e a programmare i propri spostamenti con anticipo rispetto al solito, al fine di ridurre i disagi. L’intervento, seppur impegnativo, è indispensabile per garantire la sicurezza della viabilità.