mercoledì, Agosto 20, 2025
Arezzo, controlli serrati in centro: oltre 200 persone identificate, tre allontanamenti e due irregolari espulsi

La Polizia di Stato intensifica i controlli nelle aree sensibili del centro: prevenzione, allontanamenti e rimpatri per garantire maggiore sicurezza

Non si fermano i controlli della Polizia di Stato nel centro di Arezzo. Nelle ultime 72 ore gli agenti hanno identificato più di duecento persone, notificato tre ordini di allontanamento da aree sensibili e accompagnato due cittadini stranieri irregolari nei Centri di rimpatrio.

L’attività di prevenzione e contrasto ha interessato in particolare piazza Guido Monaco, piazza della Repubblica e la zona della stazione ferroviaria, oltre all’autostazione e ai giardini del Porcinai. Volanti ed equipaggi in borghese della Squadra Mobile hanno presidiato giorno e notte questi luoghi, su disposizione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Tra i tre destinatari dei provvedimenti di allontanamento, uno è stato denunciato per ubriachezza molesta e un altro sanzionato e segnalato per possesso di droga a uso personale.
I due stranieri risultati irregolari – di cui uno con precedenti e pluripregiudicato – sono stati trasferiti al Centro di rimpatrio di Roma.

La Questura fa sapere che i controlli continueranno anche nei prossimi giorni con nuovi servizi ad “alto impatto” interforze, mirati a prevenire episodi di degrado e rafforzare la sicurezza percepita dai cittadini.

