22.1 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Agosto 20, 2025
type here...
HomeIn primo pianoDopo il Bra ci aspetta il Forlì: un’altra battaglia amaranto!

Dopo il Bra ci aspetta il Forlì: un’altra battaglia amaranto!

Verso la sfida col Forlì: umiltà, grinta e cuore amaranto

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Archiviata la trasferta di Bra e fatta la doverosa visita a San Francesco, i nostri ragazzi hanno ripreso la preparazione in vista del prossimo appuntamento: venerdì sera alle 21.15 ci attende il Forlì, neopromossa sì, ma tutt’altro che da sottovalutare.

E come non ricordare gli anni ’60, quando dopo un grande campionato furono proprio i romagnoli a portarci via ben cinque giocatori… e l’anno dopo arrivammo in Serie B! Storie di calcio che si intrecciano, e che oggi ci riportano davanti a una squadra che ha dominato il suo girone e che, sull’entusiasmo, può diventare una mina vagante di questa Serie C.

Ma noi sappiamo bene che serviranno la stessa umiltà e la stessa grinta messe in campo contro il Bra. Sarà una battaglia, anzi: saranno tutte battaglie, perché ci hanno dipinto come favoriti, ma alla partenza si parte tutti da zero.

Non ci saranno Cianci e Guccione, fermati dalle squalifiche, ma abbiamo alternative solide e di qualità: Iaccarino e Ravasio non hanno nulla da invidiare a nessuno.

Intanto ieri, sotto le nuvole di Rigutino minacciate da un acquazzone, i ragazzi hanno ripreso ad allenarsi: in gol Pattarello, Perrotta, Ravasio, Dell’Aquila, Chierico e Mawuli. Segnali positivi in vista di un altro venerdì da vivere tutti insieme, con il cuore amaranto

Articoli correlati:

Arezzo, vittoria tra pioggia e battaglie: che impresa a Piancastagnaio ACF Arezzo e San Marino Academy si annullano: 1-1 al “Città di Arezzo” nell’ultima casalinga stagionale Il mammellone si fa bello: verniciatura per la nostra cupola sacra! Dopo la spaghettata di pesce, l’Arezzo si digerisce il Bra con due gol e tanto sudore Spettacolo e adrenalina all’Arezzo Equestrian Centre con la Giostra all’Anello e le gare Fitetrec-Ante Arezzo 1 Milan Futuro 0: vittoria sofferta, ma tre punti conquistati Vittoria sofferta per l’Arezzo, ma i tre punti sono d’oro ACF Arezzo, la striscia vincente si interrompe: il Cesena vince di misura

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Quando l’urbanistica incontra la biologia marina: ed ecco il nuovo habitat cittadino
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024