Dopo il Bra ci aspetta il Forlì: un’altra battaglia amaranto!

Archiviata la trasferta di Bra e fatta la doverosa visita a San Francesco, i nostri ragazzi hanno ripreso la preparazione in vista del prossimo appuntamento: venerdì sera alle 21.15 ci attende il Forlì, neopromossa sì, ma tutt’altro che da sottovalutare.

E come non ricordare gli anni ’60, quando dopo un grande campionato furono proprio i romagnoli a portarci via ben cinque giocatori… e l’anno dopo arrivammo in Serie B! Storie di calcio che si intrecciano, e che oggi ci riportano davanti a una squadra che ha dominato il suo girone e che, sull’entusiasmo, può diventare una mina vagante di questa Serie C.

Ma noi sappiamo bene che serviranno la stessa umiltà e la stessa grinta messe in campo contro il Bra. Sarà una battaglia, anzi: saranno tutte battaglie, perché ci hanno dipinto come favoriti, ma alla partenza si parte tutti da zero.

Non ci saranno Cianci e Guccione, fermati dalle squalifiche, ma abbiamo alternative solide e di qualità: Iaccarino e Ravasio non hanno nulla da invidiare a nessuno.

Intanto ieri, sotto le nuvole di Rigutino minacciate da un acquazzone, i ragazzi hanno ripreso ad allenarsi: in gol Pattarello, Perrotta, Ravasio, Dell’Aquila, Chierico e Mawuli. Segnali positivi in vista di un altro venerdì da vivere tutti insieme, con il cuore amaranto