Allagamenti ad Arezzo, pioggia e città in tilt: opposizione chiede le dimissioni di Ghinelli e Tanti

L’ennesima bomba d’acqua che si è abbattuta su Arezzo ha riacceso il dibattito politico in città. A far discutere, oltre alla violenza del temporale, sono soprattutto le conseguenze sul territorio: sottopassi allagati e resi inagibili, strade impraticabili e tombini incapaci di smaltire l’acqua.

Il sottopasso del Baldaccio, inaugurato di recente dal sindaco Alessandro Ghinelli e dalla vicesindaca Lucia Tanti, è finito nuovamente sott’acqua, diventando il simbolo di una gestione giudicata fallimentare dalle opposizioni. «Non si tratta di eventi straordinari, ma di fenomeni ormai ricorrenti – afferma il gruppo Arezzo 2020 – e ogni volta la città si ritrova impreparata. È la quotidianità a mettere in difficoltà questa amministrazione».

Dal comunicato emerge una richiesta netta: le dimissioni immediate del sindaco e della sua giunta. «Se non si è in grado di garantire la sicurezza minima dei sottopassi durante un temporale, allora si deve prendere atto della propria incapacità», incalzano.

A rafforzare la polemica anche le divisioni interne alla maggioranza, con Fratelli d’Italia che nelle ultime settimane ha mosso critiche pubbliche alla gestione del sindaco. Una spaccatura che, secondo l’opposizione, rappresenta «la certificazione del fallimento politico» di questa esperienza amministrativa.

«Arezzo – conclude il comunicato – ha bisogno di una guida nuova, capace di affrontare non solo le grandi sfide ma anche l’ordinarietà di un acquazzone estivo».