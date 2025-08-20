Incendio in un appartamento ad Arezzo, tre persone assistite dai sanitari

Paura nel pomeriggio di oggi in Via Piemonte ad Arezzo, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la segnalazione di un incendio in un appartamento.

All’arrivo della squadra, le fiamme che avevano interessato una parte della cucina erano già state domate dagli stessi occupanti dell’abitazione. I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza i locali, che hanno riportato solo lievi danni.

All’interno si trovavano tre persone che, dopo aver respirato il fumo sprigionato dall’incendio, sono state affidate alle cure dei sanitari presenti sul posto per accertamenti. Nessuna di loro risulta in gravi condizioni.