Mangiare in base all’altezza

Dott. Pierluigi Rossi
Mangiare correttamente non significa solo scegliere cibi sani, ma anche adeguare l’alimentazione alla propria altezza, a ogni età e sesso.

Seduti a tavola sembriamo tutti uguali, ma l’altezza condiziona il metabolismo.
Chi è più “basso” ha in genere una minore massa muscolare magra, che richiede meno energia rispetto a una persona alta.

La perdita di centimetri con l’età

Con il passare degli anni può verificarsi una riduzione della statura.
La causa più frequente è legata a osteopenia e osteoporosi, patologie che riducono la massa ossea e l’altezza delle vertebre. In questi casi avviene anche un cedimento del tessuto connettivo delle ossa.

Analisi consigliate in caso di riduzione dell’altezza:

  • Vitamina D
  • Paratormone
  • Osteocalcina
  • Calcemia (sangue)
  • Idrossiprolinuria e calciuria (urina)

Evitare la postura senile

Quando perdiamo centimetri, la postura peggiora: il corpo assume un atteggiamento “senile”.

Il problema parte dai muscoli glutei, che sono i primi a perdere volume sia negli uomini che nelle donne. Se deboli, non sostengono più la colonna vertebrale:

  • il bacino si abbassa,
  • le ginocchia si incurvano,
  • compaiono dolore e limitazioni funzionali.

La colonna lombare accentua la lordosi (curvatura interna), compensata da una cifosi dorsale (gobba). La testa e il collo tendono a proiettarsi in avanti.

Cosa fare

Per non ridurre la propria altezza e preservare la postura:

Attività fisica

  • Allenare i muscoli glutei per mantenerne tono e volume.

Alimentazione

  • Ridurre i carboidrati (senza abolirli).
  • Incrementare l’apporto di proteine, sia vegetali che animali.
  • Assumere almeno 1 g di calcio al giorno attraverso gli alimenti.
    • Formaggi freschi e molli oppure stagionati (max 2 volte a settimana).
    • Acqua minerale con residuo fisso > 500 mg/l (ricca di calcio e magnesio).

Equilibrio acido-base

  • Controllare il pH urinario con cartine o pHmetro.
  • Una urina troppo acida favorisce la perdita di calcio.
  • Preferire acque ricche di solfati: lo zolfo protegge il tessuto connettivo.

Vitamina D

  • Mantenere valori superiori a 30 ng/ml.

