Solo e malato, trova la forza di chiedere aiuto: 65enne salvato da carabinieri e volontari

La paura di morire da solo, senza nessuno accanto, lo ha spinto a compiere un gesto di coraggio: alzare il telefono e chiedere aiuto. È la storia di un pensionato di 65 anni di Talla, piccolo paese in Casentino, rimasto vedovo e privo di mezzi per andare avanti. Con l’unico figlio lontano, all’estero, la solitudine e la malattia lo avevano reso sempre più fragile, fino a non riuscire più nemmeno a procurarsi da mangiare.

In preda alla disperazione, ha chiamato i carabinieri, trovando ascolto nella voce del maresciallo Nizard Bensellam, comandante della stazione locale. Da lì è partito un intervento immediato: militari e volontari della Misericordia si sono presentati a casa sua, offrendogli non solo cure e generi alimentari, ma soprattutto vicinanza e attenzione umana.

Quell’incontro, nato da una richiesta di aiuto sofferta, si è trasformato in un nuovo inizio. Per il 65enne ora si apre la possibilità di un percorso di assistenza continuativa, che potrà garantirgli dignità e protezione, evitando il rischio della marginalità e dell’oblio.

Una storia che ricorda come, a volte, la salvezza nasca da un gesto semplice: avere il coraggio di chiedere e trovare chi è disposto ad ascoltare.