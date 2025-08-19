22.9 C
Quando l’urbanistica incontra la biologia marina: ed ecco il nuovo habitat cittadino

Quando l’acqua monta… ma la scusa resta sempre bassa

Gino Perticai
-

Arezzo sott’acqua, gente che gira co’ le pinne in centro… ma tranquilli, i tombini son lì solo per bellezza, mica per far passare l’acqua. E allora viva la nuova piscina comunale a cielo aperto: ingresso gratis, pinne obbligatorie e asciugamani portati da casa.
Per i geni del Palazzo la colpa è solo del meteo. Eh certo… perché le fogne si tappano da sole, i lavori si fanno da soli e i cittadini s’inventano le pinne per moda. Bravi, avanti così: alla prossima pioggia corso di apnea direttamente in Corso Italia!

