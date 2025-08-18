Nubifragio ad Arezzo, infiltrazioni all’ospedale e auto bloccate nei sottopassi

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio di ieri su Arezzo, provocando allagamenti e decine di richieste di soccorso.

All’ospedale San Donato alcune infiltrazioni d’acqua hanno interessato il corridoio di collegamento tra il 5° e il 6° settore al terzo piano. Le stanze dei degenti non sono state coinvolte. Il personale tecnico della Asl, insieme agli operatori sanitari, è intervenuto per riportare la situazione alla normalità.

Sul territorio cittadino i Vigili del Fuoco hanno già effettuato una ventina di interventi, mentre sono circa 70 le chiamate ancora in attesa. Le situazioni più critiche in zona Lebole, dove due auto sono rimaste intrappolate nei sottopassi allagati: i conducenti sono stati messi in salvo.

Ecco una sintesi del messaggio del sindaco Ghinelli:

Il maltempo ha colpito duramente Arezzo senza alcuna allerta preventiva da parte della Regione Toscana. Attivati subito Polizia Municipale, squadre di manutenzione, Vigili del Fuoco e il CeSi di protezione civile. Diverse zone della città risultano critiche (San Zeno, Agazzi, Olmo, Ipercoop, Centro Affari, Pescaiola, Frassineto, Baldaccio), con chiusura dei sottopassi Baldaccio e via Fratelli Lebole. La SR71 è stata particolarmente colpita, con soccorso ad automobilisti. All’ospedale San Donato si sono registrate infiltrazioni d’acqua, gestite dal personale tecnico e sanitario senza gravi conseguenze. Segnalati anche blackout elettrici. Evento molto intenso, ma circoscritto, che ha richiesto interventi immediati.