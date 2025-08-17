Soccorso a Chiusi della Verna: elicottero Drago VF interviene per infortunato

Nel primo pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Arezzo, insieme al distaccamento di Bibbiena e all’elicottero Drago, sono intervenuti nel comune di Chiusi della Verna, località Monte Penna, per prestare soccorso a una persona rimasta ferita in un luogo impervio.

Giunti sul posto, il personale sanitario del 118 ha constatato un trauma a un arto inferiore dell’infortunato. Pochi minuti dopo, gli aerosoccorritori sono stati verricellati dall’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco e, in collaborazione con l’equipe medica, è stato disposto il trasporto immediato dell’infortunato presso l’ospedale San Donato di Arezzo.

L’operazione, condotta con rapidità e coordinamento tra vigili del fuoco e servizi sanitari, ha permesso di mettere in sicurezza il ferito e garantire il trasporto in ospedale in tempi ridotti, dimostrando l’efficacia delle procedure di soccorso in aree montane e difficili da raggiungere.