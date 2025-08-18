Settimana bollente, non solo per il meteo: i pianeti si sono messi d’accordo per organizzare un’ammucchiata cosmica, e voi siete gli invitati di sfiga. Marte si è ubriacato, Venere manda messaggi ambigui alle 3 di notte e Mercurio si diverte a farvi andare fuori strada col navigatore. Buona fortuna, vi servirà più di un amuleto.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Avete energia da vendere, ma solo perché siete collegati abusivamente al contatore del vicino. Attenzione alle discussioni: potreste vincerle tutte, peccato che l’altro non stia ascoltando.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

La vostra testardaggine vi porterà lontano: tipo fino alla cassa del supermercato, dove insisterete che “l’offerta era scritta”. Non è il destino che vi rema contro, è solo che avete sempre ragione voi… tranne quando parlate.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Doppia personalità? Più che altro doppia rottura di palle. Continuate a cambiare idea come se fosse un reality show: vi nominate da soli e vi auto-eliminate.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Siete emotivi come un bradipo davanti a un dramma coreano. Questa settimana piangerete persino per lo scontrino lungo. La buona notizia: almeno i fazzoletti erano in offerta.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Il vostro ego è così grande che ha già chiesto l’IMU. Attenzione a non strafare: ricordate che non tutti possono sopportarvi… e infatti molti non lo fanno.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Il perfezionismo vi ha reso delle macchine di ansia ambulante. Se un giorno vi rilassate, probabilmente sarà perché vi siete dimenticati di voi stessi.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Siete sempre in cerca di equilibrio, ma l’unica bilancia che vedete è quella in farmacia. Consiglio: invece di soppesare le relazioni, pesatevi voi e fatevi due domande.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Seduttivi e misteriosi? Più che altro fastidiosi come una zanzara nel buio. Questa settimana proverete a conquistare qualcuno col vostro magnetismo, ma attirerete solo i debiti.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Vi piace sentirvi liberi e indipendenti, peccato che non vi cerchi nessuno. La vostra filosofia di vita è “domani parto”: sì, per l’ennesima fuga dalle responsabilità.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Ambiziosi come un impiegato che sogna di diventare capo fotocopie. La vostra scalata sociale è lenta, tipo la fila alle Poste in agosto.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Vi sentite diversi, speciali, originali. In realtà siete solo strani. Questa settimana le stelle vi invitano a esprimervi… ma magari non in pubblico, che non è aria.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Sensibili come un’antenna TV col temporale. Vi innamorate di chiunque vi sorrida, compreso il corriere che vi consegna i pacchi. Attenzione: l’amore non è in arrivo, è solo Amazon.

CONCLUSIONE:

In sintesi: i pianeti non vi vogliono bene, ma nemmeno male. Semplicemente vi ignorano, come fanno gli amici su WhatsApp quando scrivete “raga birretta?”. Fatevene una ragione: il destino siete voi, e purtroppo non siete un granché.