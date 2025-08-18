Confermato il carcere per il 37enne di Monte San Savino arrestato dalla polizia di Arezzo

La Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato un uomo di 37 anni, accusato di ripetuti maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della madre convivente di 65 anni. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo e condotta dalla Squadra Mobile.

Le indagini sono partite dopo vari ricoveri subiti dalla donna in diverse strutture sanitarie della provincia, che avevano fatto emergere sospetti su possibili violenze domestiche. In occasione dell’ultimo ricovero presso l’Ospedale Santa Margherita di Cortona, il Pubblico Ministero ha disposto con urgenza l’installazione di dispositivi di intercettazione audio-video nella stanza di degenza.

Le registrazioni, effettuate anche grazie alla collaborazione del personale sanitario, hanno documentato numerosi episodi di aggressioni fisiche e verbali da parte del figlio durante gli orari di visita, confermando il quadro investigativo.

Il 14 agosto, durante un appostamento, gli agenti sono intervenuti sorprendendo l’uomo nell’atto di maltrattare nuovamente la madre. Dopo un tentativo di fuga, il 37enne è stato bloccato e arrestato. Nel corso dell’operazione ha opposto resistenza, rendendo necessario l’uso delle manette, motivo per cui gli è stato contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato trasferito nella Casa Circondariale di Arezzo, in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria.