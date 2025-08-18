28.5 C
Comune di Arezzo
lunedì, Agosto 18, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaConfermato il carcere per il 37enne di Monte San Savino arrestato dalla...

Confermato il carcere per il 37enne di Monte San Savino arrestato dalla polizia di Arezzo

Le indagini della Squadra Mobile hanno documentato episodi di violenza durante il ricovero della vittima a Cortona

Redazione
By Redazione

-

La Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato un uomo di 37 anni, accusato di ripetuti maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della madre convivente di 65 anni. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo e condotta dalla Squadra Mobile.

Le indagini sono partite dopo vari ricoveri subiti dalla donna in diverse strutture sanitarie della provincia, che avevano fatto emergere sospetti su possibili violenze domestiche. In occasione dell’ultimo ricovero presso l’Ospedale Santa Margherita di Cortona, il Pubblico Ministero ha disposto con urgenza l’installazione di dispositivi di intercettazione audio-video nella stanza di degenza.

Le registrazioni, effettuate anche grazie alla collaborazione del personale sanitario, hanno documentato numerosi episodi di aggressioni fisiche e verbali da parte del figlio durante gli orari di visita, confermando il quadro investigativo.

Il 14 agosto, durante un appostamento, gli agenti sono intervenuti sorprendendo l’uomo nell’atto di maltrattare nuovamente la madre. Dopo un tentativo di fuga, il 37enne è stato bloccato e arrestato. Nel corso dell’operazione ha opposto resistenza, rendendo necessario l’uso delle manette, motivo per cui gli è stato contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato trasferito nella Casa Circondariale di Arezzo, in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria.

Articoli correlati:

Donna scivola in un dirupo a Sansepolcro: soccorsa dai Vigili del Fuoco con elicottero Guasto sulla linea ferroviaria Terontola–Foligno, treno fermo soccorso dai vigili del fuoco Cervo precipita nel locale di un ristorante a Camaldoli: salvato dai Vigili del Fuoco Tensione a Ferragosto a Lignano: uomo ubriaco aggredisce e ruba al parco Arezzo, furto al ristorante dell’Hotel Piero della Francesca: ladro forza gli infissi e porta via la cassa Incidente stradale ad Arezzo: ciclista 82enne trasportato in ospedale Operaio investito da un camion in manovra a Lucignano: trasportato alle Scotte Donna aggredita e legata in casa: rapina shock a Palazzo del Pero

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Commenti e discussione dopo la prima di Coppa
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024