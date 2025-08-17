Aggredisce la madre ricoverata in ospedale: 37enne arrestato a Cortona

Un episodio sconvolgente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 13 agosto all’ospedale Santa Margherita della Fratta di Cortona, e quanto riporta oggi il Corriere di Arezzo:

un uomo di 37 anni, libero professionista della Valdichiana, è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver colpito la madre settantenne, ricoverata nel reparto dove si era recato a farle visita.

Secondo quanto ricostruito, la discussione tra i due – lui figlio unico e amministratore di sostegno della donna – sarebbe improvvisamente degenerata. In preda a un raptus di rabbia, l’uomo avrebbe più volte schiaffeggiato la madre all’interno della stanza di degenza. Immediato l’intervento del personale sanitario, che ha soccorso la paziente e messo in sicurezza la situazione in attesa dell’arrivo della polizia.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno bloccato il 37enne che ha reagito con violenza anche nei loro confronti. Trasferito in carcere ad Arezzo, ha trascorso lì i giorni di Ferragosto. Difeso dall’avvocato Giuseppe Renzetti, comparirà domani davanti al giudice Claudio Lara per l’udienza di convalida, dove potrà spiegare le ragioni del suo gesto e lo stato di esasperazione che avrebbe portato all’aggressione.