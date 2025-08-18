28.5 C
Arezzo sott’acqua, ma a Teletruria splende il sole: nubifragio censurato per non bagnare gli amministratori?

Arezzo sott’acqua, in città si nuota nei sottopassi, ma in TV navigano a vista. Forse aspettavano che l’acqua arrivasse in redazione per dare la notizia.

Gino Perticai
-

Nubifragio ad Arezzo, sottopassi e strade allagate, gente che nuota con le borse della spesa come fossero canotti. Ma al TG Teletruria… niente. Neanche una goccia.

Qualcuno su Facebook osa scrivere: “Ma che, son tutti in ferie o hanno paura di far arrabbiare i bravi amministratori?”
Apriti cielo: una giornalista della rete, indispettita più dell’ombrellone volato via col vento,  chiede  all’autore di togliere il post. Prima però gli spiega: “Si vede che non hai visto Facebook, ci sono aggiornamenti continui”.

Già, ma non nel tg e il primo oltre due ore dopo da ArezzoTV. Dettagli.

Nei commenti c’è chi accusa: “Tutti lecca piedi”, chi ironizza: “Dovevano parlare di Pippo Baudo” e chi, rassegnato, prevede: “Ne parleranno dopodomani”.
Intanto la città affoga, ma il vero diluvio è di nervosismo.

Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
