Arezzo sott’acqua, ma a Teletruria splende il sole: nubifragio censurato per non bagnare gli amministratori?

Nubifragio ad Arezzo, sottopassi e strade allagate, gente che nuota con le borse della spesa come fossero canotti. Ma al TG Teletruria… niente. Neanche una goccia.

Qualcuno su Facebook osa scrivere: “Ma che, son tutti in ferie o hanno paura di far arrabbiare i bravi amministratori?”

Apriti cielo: una giornalista della rete, indispettita più dell’ombrellone volato via col vento, chiede all’autore di togliere il post. Prima però gli spiega: “Si vede che non hai visto Facebook, ci sono aggiornamenti continui”.



Già, ma non nel tg e il primo oltre due ore dopo da ArezzoTV. Dettagli.

Nei commenti c’è chi accusa: “Tutti lecca piedi”, chi ironizza: “Dovevano parlare di Pippo Baudo” e chi, rassegnato, prevede: “Ne parleranno dopodomani”.

Intanto la città affoga, ma il vero diluvio è di nervosismo.