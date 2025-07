Incidente in bici a Mercatale di Montevarchi: minore trasportato al Meyer con l’elisoccorso

Alle ore 18:08 di oggi è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente in bicicletta avvenuto in località Mercatale, nel comune di Montevarchi.

L’incidente ha coinvolto un minore. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’automedica infermierizzata del Valdarno, un’ambulanza BLSD della Misericordia di Montevarchi e l’elisoccorso Pegaso 2.

Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il giovane è stato trasportato in codice giallo (codice 2) all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze tramite l’elicottero Pegaso 2.