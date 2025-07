Da Rigutino con furore: Coccia scatenato, grupppo carico per la Lodigiani!

Giornata intensa oggi a Rigutino! La squadra si è allenata duramente, prima con schemi offensivi e tiri in porta nella mattinata, poi nel pomeriggio davanti a una quarantina di tifosi accorsi per far sentire il loro calore. Si è lavorato sulla rapidità con appoggi corti e medi, alternando destra e sinistra, poi i classici esercizi di “torello”, con cambi di casacca e scatti a ripetizione per aumentare il ritmo.

Ma il pezzo forte è stata la partitella a metà campo, dove si è visto un Coccia indiavolato, imprendibile in avanti e preciso in marcatura su Pattarello. Segna Cocetti, vanno in rete anche Guccione, Varela, Perrotta e Tavernelli: tutti con la testa già a domenica per la sfida delle 18 contro la Lodigiani.

Nota a parte per Cianci: il suo recupero è all’82,3%… ci siamo quasi, lo aspettiamo tutti! Il gruppo è compatto, concentrato, e noi tifosi siamo pronti a spingere!

Tutti ok, e pronti per la Lodigiani, Domenica a Rigutino alle 18.

Avanti ragazzi, domenica Rigutino si sentirà fino a Roma!