Estremismo di destra tra i minori, perquisizioni ad Arezzo: sequestrato materiale razzista e antisemita

Operazione nazionale della Polizia di Stato contro la radicalizzazione giovanile: 22 perquisizioni sono state eseguite nei confronti di minori tra i 13 e i 17 anni, coinvolti in contesti di estremismo di destra, antagonismo violento e propaganda jihadista. L’operazione, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione di Roma, ha visto impegnate le Digos e le Sezioni operative per la sicurezza cibernetica, su mandato delle Procure minorili territoriali.

Nel filone dell’estremismo di destra, le indagini hanno riguardato minori residenti in province come Oristano, Cosenza, Messina, Padova, Sassari, Mantova, Cremona, Bergamo, Taranto, Milano, Firenze, Arezzo e Genova. Alcuni giovani sono risultati coinvolti in attività di propaganda suprematista, neonazista e antisemita attraverso social come Telegram, mentre altri sono indagati per istigazione a delinquere e discriminazione razziale.

Ad esempio, due adolescenti di Arezzo e uno di Firenze sono stati perquisiti per episodi di imbrattamento con scritte antisemite, mentre due giovani di Genova si erano distinti per attività di proselitismo fascista. A Livorno, due minori sono stati sorpresi dopo aver costruito ed esploso un ordigno artigianale fuori da una scuola.

Sul fronte dell’antagonismo di piazza, due 17enni di Bologna sono finiti sotto inchiesta per i danneggiamenti avvenuti durante una manifestazione non autorizzata, legata alla morte di Rami Elgaml, il 19enne deceduto a Milano dopo un inseguimento con la polizia. Durante il corteo, i giovani avrebbero distrutto telecamere e vetrine con armi improprie.

Nell’ambito delle indagini per contrastare la minaccia jihadista, le perquisizioni hanno riguardato un 17enne di Ravenna e uno di Catanzaro, emersi in gruppi WhatsApp e spazi web legati alla propaganda dello Stato Islamico. Sono state riscontrate centinaia di connessioni con archivi jihadisti, come l’“Al-Raud Media Archive”, e la diffusione di contenuti estremisti tramite chat.

Durante le perquisizioni, la polizia ha sequestrato telefoni, computer e altro materiale informatico, già risultato contenere chat e file riconducibili a galassie suprematiste e jihadiste. In alcune abitazioni sono stati rinvenuti manuali per la costruzione di ordigni, componenti per molotov, bilancini per polveri esplosive, abbigliamento paramilitare e perfino una divisa delle SS tedesche.

L’indagine conferma come i social network siano oggi il principale strumento di diffusione della propaganda estremista tra i minori, alimentando fenomeni di radicalizzazione e devianza giovanile.