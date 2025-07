Questi matrimoni non ce li fanno fare? Allora ce li prendiamo!

Così avrebbe esclamato Romolo, ormai re indiscusso della neonata Roma, dopo aver fatto tutto il necessario per sembrare un sovrano rispettabile: mura solide, sacrifici ad Ercole (seguendo rigorosamente il protocollo albano), e una bella festa per il dio Conso — divinità dell’agricoltura e delle scorte alimentari, perché anche il grano vuole la sua parte.

Poi, da bravo PR ante litteram, Romolo pensò: “Organizziamo dei giochi, invitiamo i vicini, e chissà che non si portino dietro anche qualche sorella, figlia o nipote da maritare…”. D’altronde, Roma traboccava di uomini: ex fuggitivi, delinquenti pentiti (forse), e giovanotti con la lama facile ma senza alcuna prospettiva matrimoniale. L’atmosfera era quella di un centro sociale armato.

Gli invitati arrivarono, attratti dallo spettacolo di corse equestri e quadrupedi agghindati. Tutto sembrava andare per il meglio, finché — zac! — al segnale di Romolo, partì il piano: i Romani rapirono le donne. Le versioni variano: Tito Livio parla di 30, Plutarco di 800. La verità? Si stima fossero circa 346, di cui una sola maritata, per errore: la povera Ersilia, che sembrava troppo giovane per essere già moglie.

Ma perché tutto questo? Perché aspettare doti, doni, promesse e tempi biblici, quando bastava organizzare una finta sagra e risolvere la questione “quote rosa” in un pomeriggio?

I padri e fratelli delle rapite ovviamente si indignarono, minacciarono guerra e vendette. Ma alla lunga, davanti a figlie ormai integrate, mariti armati e nipoti romani in arrivo, finirono per stringere alleanze. Da tragedia a diplomazia, nel giro di qualche anno.

Curioso il grido lanciato durante il ratto: “Talassio!”, nome del dio romano del matrimonio. Coincidenza? O marketing ben piazzato? Fatto sta che Roma trovò le sue donne… a modo suo.