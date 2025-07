Arezzo, quinta giornata di lavoro a Rigutino: ritmo alto e gol in partitella. Domani amichevole alle 18

Prosegue a buon ritmo la preparazione dell’Arezzo, giunto alla quinta giornata di ritiro a Rigutino. Nonostante qualche acciacco, lo staff tecnico ha guidato un allenamento intenso e ben strutturato, con una chiara attenzione alla gestione dei carichi.

Buone notizie per Chierico: solo una botta per lui, nulla di preoccupante. Pattarello e Righetti hanno lavorato in palestra: il primo si è limitato alla cyclette, mentre il secondo ha svolto esercizi mirati con il pallone per le caviglie.

Per il resto del gruppo, la seduta è iniziata con esercizi di controllo palla, prima col piede destro e poi col sinistro, seguiti dai classici “torelli”. La parte centrale dell’allenamento è stata dedicata a una partitella su tre quarti di campo, che ha offerto spunti interessanti: doppietta per Dezi, a segno anche Ravasio, Capello su rigore, Perrotta e infine Gaddini di testa.

Domani, alle ore 18, è in programma la prima amichevole della preparazione contro una selezione provinciale, occasione utile per mettere alla prova i meccanismi provati finora.

Non sono mancati i commenti tra i presenti in tribuna, dove si è discusso della fisicità del centrocampo amaranto. Intanto, in campo, Varela e Tavernelli si sono messi in mostra con accelerazioni che fanno ben sperare. E tra un’azione e l’altra, qualcuno ha anche trovato il tempo per un commento culinario: “A me piace la panzanella!” – perché, si sa, il calcio è anche passione popolare.

Foto: S.S. Arezzo