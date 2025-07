Tragico incidente sulla E78: muore una donna di 56 anni

Una donna di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 luglio, in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la E78, all’altezza di Stoppe d’Arca, alle porte della città. L’allarme è stato lanciato alle 15:13, quando alcuni testimoni hanno visto l’auto condotta dalla donna sbandare improvvisamente e finire in una scarpata. Al momento non risulterebbero altri veicoli coinvolti.

Imponente la macchina dei soccorsi: sono intervenuti l’auto infermierizzata di Arezzo, una squadra BLSD della Croce Rossa, l’elisoccorso Pegaso 1 e i vigili del fuoco, con l’elicottero Drago e una squadra a terra. Il corpo della donna, rimasto incastrato all’interno del veicolo, è stato recuperato con il verricello e trasportato alla piazzola dell’ospedale San Donato di Arezzo, dove il personale della Croce Bianca si è occupato del trasferimento della salma all’obitorio.

I rilievi per accertare le cause dell’incidente sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Arezzo. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe residente in città, ma la sua identità non è stata ancora ufficialmente confermata.