Hashish nascosto tra i ghiaccioli: due giovani arrestati sull’A1 dalla Polizia Stradale

Durante il fine settimana, una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle, impegnata nei controlli lungo l’Autostrada del Sole, ha fermato una Toyota Aygo nei pressi del casello di Arezzo, in direzione nord.

A bordo dell’auto viaggiavano due giovani, un italiano di 20 anni e un moldavo di 21, entrambi partiti da Roma. Nonostante i documenti di guida e dell’auto – noleggiata dal passeggero – risultassero in regola, il comportamento estremamente nervoso dei due ha insospettito gli agenti.

Alla richiesta di spiegazioni sul viaggio e sul contenuto di una borsa frigo sistemata sul sedile posteriore, l’agitazione dei ragazzi è aumentata visibilmente. A quel punto, un forte odore di hashish ha iniziato a diffondersi dall’abitacolo, confermando i sospetti della Polizia.

Condotti in caserma per accertamenti, gli agenti hanno eseguito una perquisizione approfondita del veicolo e del contenuto della borsa frigo. Sotto uno strato di ghiaccioli erano stati nascosti due panetti e 30 ovuli di hashish, per un peso complessivo di 525 grammi e un valore stimato di oltre 5.000 euro sul mercato dello spaccio.

I due giovani sono stati arrestati e trasferiti presso il carcere di Arezzo, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Si ricorda che, in base alla normativa vigente, nei confronti degli indagati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.