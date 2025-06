Arezzo, scattano le nuove “zone rosse”: ecco dove sarà applicato il Daspo urbano

Il Consiglio comunale ha approvato, con 21 voti favorevoli e 8 astenuti, la modifica all’articolo 9 del Regolamento di polizia urbana che definisce le nuove “zone rosse” cittadine. La proposta, avanzata dal sindaco Alessandro Ghinelli, recepisce le indicazioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e permette l’applicazione del Daspo urbano in aree specifiche della città.

Le nuove aree interessate dal provvedimento sono:

Stazione ferroviaria: piazza della Repubblica, viale Piero della Francesca, via Petrarca, piazza e via Guido Monaco, piazza Poggio del Sole e relative aree verdi

Giardini Porcinai: via Guido Monaco, via Spinello, via Niccolò Aretino, via Margaritone, viale Michelangelo

Parco del Pionta: via Leon Battista Alberti, via Masaccio, via Curtatone, viale Cittadini, viale Maginardo, via Alessandro dal Borro, via Laschi, via Nenni

Quartiere Saione: via Vittorio Veneto, piazza Zucchi

Parco Arno: via Adda, via Arno, linea ferroviaria

Zona tribunale e parco adiacente: piazza Falcone e Borsellino, via Francesco Folli, via Pietro Leopoldo, via Garbasso, via Caponnetto

Centro storico: piazza della Libertà, corso Italia, piazza Grande, piazza San Michele, piazza San Jacopo, piazza Risorgimento, piazza San Francesco, piazza della Badia, piazza Sant’Agostino, via Cavour, via Garibaldi, parcheggio Cadorna, piazza del Popolo

Parcheggio Pietri e scale mobili fino a piazza del Duomo e Prato

Villa Severi: parco e via Francesco Redi