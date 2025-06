“Estate in Fortezza 2025”: cultura, musica, scienza e spettacolo alla Fortezza Medicea di Arezzo

Dal 4 luglio al 22 agosto torna “Estate in Fortezza”, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Guido d’Arezzo, che animerà la Fortezza Medicea con un cartellone ricco e trasversale tra musica, divulgazione scientifica, talk show, danza e cultura pop.

L’edizione 2025 vede protagonisti nomi come Vincenzo Schettini, Stefania Andreoli, il format teatrale de La Zanzara, il concerto-tributo degli Abbadream, il cantautore Enrico Nigiotti e l’Omaggio a Morricone con l’Ensemble Le Muse, per un’estate all’insegna della bellezza e della conoscenza.

Nel programma anche appuntamenti di rilievo come il 40° Festival Internazionale di Canto Popolare, parte integrante del Concorso Polifonico Internazionale, che ospiterà cori da Germania, Venezuela, Ungheria, Cina e Francia sotto la direzione artistica di Luigi Marzola. Il 22 agosto sarà la serata conclusiva con un’esibizione corale multiculturale nella splendida cornice della Fortezza.

Altro momento atteso è il galà finale del festival InDanza&InArte, “La danza delle emozioni”, in programma il 27 luglio alle ore 19:45: protagonisti ballerini di fama nazionale e internazionale, con la conduzione di Marzia Fontana e la collaborazione di Opus Ballet di Firenze e della scuola ProximaMusic di Arezzo.

La Fortezza Medicea ospiterà anche una sezione del grande percorso espositivo “Marino Marini. In dialogo con l’uomo”, mostra antologica con oltre 100 opere a cura di Alberto Fiz e Moira Chiavarini (coordinamento scientifico di Alessandro Sarteanesi). Dal 4 luglio al 2 novembre saranno visibili alcune delle sculture monumentali più celebri dell’artista, tra cui Pomone, Danzatrici, Giocolieri e il grande Cavaliere del 1949-50.

Eventi principali in cartellone:

4 luglio ore 21:15 – Vincenzo Schettini porta “La fisica che ci piace”: un appassionante show tra esperimenti dal vivo, musica e divulgazione scientifica.

18 luglio ore 21:15 – Stefania Andreoli legge Benjamín Labatut in uno spettacolo che unisce psicologia e letteratura, per riflettere sulla comprensione del mondo contemporaneo.

21 luglio ore 21:15 – La Zanzara Live Show, con Cruciani e Parenzo: attualità, satira e provocazione per un format teatrale originale e coinvolgente.

24 luglio ore 21:30 – Abbadream, il miglior tributo europeo agli ABBA, in un concerto tutto da ballare.

29 luglio ore 21:30 – Enrico Nigiotti in concerto, tra emozione, verità e canzoni d’autore.

31 luglio ore 21:15 – Omaggio a Morricone con l’ensemble femminile Le Muse, diretto da Andrea Albertini, per celebrare il Maestro con le sue più celebri colonne sonore.

27 luglio ore 19:45 – Gala di danza InDanza&InArte – “La danza delle emozioni”.

Biglietti disponibili su TicketOne e discoverarezzo.com

“Estate in Fortezza” 2025 è realizzata con il sostegno di Fondazione CR Firenze, Estra, Unicoop Firenze, Intesa Sanpaolo, Coingas, Tesi e in collaborazione con Teatro Verdi Montecatini e Progetti per Danza.