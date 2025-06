Cortona, completati i lavori di riqualificazione energetica e urbana negli alloggi ERP di Camucia

Si è concluso l’intervento di efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici nel fabbricato di 8 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in Via Fratelli Rosselli n. 62-64, nella frazione di Camucia.

L’opera, individuata come intervento strategico per la Valdichiana in accordo con il LODE di Arezzo, rientra nel programma nazionale “Sicuro, verde e sociale”, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e finanziato tramite Fondo Complementare.

L’intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento complessivo di circa 330.000 euro, di cui 270.000 euro destinati ai lavori per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e riqualificare gli spazi esterni.

Tra le principali opere eseguite:

Sostituzione degli infissi per migliorare l’isolamento termico;

Installazione di caldaie a condensazione , radiatori in alluminio e valvole termostatiche ;

Rifacimento della rete di distribuzione del gas metano ;

Illuminazione condominiale sostituita con impianti a LED a basso consumo ;

Impermeabilizzazione di gronde e camini;

Rifacimento delle pavimentazioni di portici e marciapiedi;

Sistemazione del giardino condominiale, ora più fruibile e sicuro.

Il progetto è stato redatto e diretto da professionisti del territorio: Architetto Claudio Paggetti, Studio Pentium Associati (impianti), e il Geometra Giampaolo Parati (sicurezza). I lavori sono stati eseguiti dall’impresa GIPI Srl di Napoli tra giugno 2023 e marzo 2024, e recentemente collaudati.

Una delle principali sfide del cantiere è stata la convivenza con gli inquilini presenti, che ha richiesto una gestione operativa attenta per garantire la continuità dei lavori minimizzando i disagi.