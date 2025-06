Democrazia o illusione? Il voto conta solo quando conviene

Siamo davvero in democrazia solo perché votiamo? O ci illudiamo di contare mentre le decisioni vere le prendono altri?

Secondo la Costituzione, il voto è lo strumento principe della democrazia. Ma quale voto? Quello per eleggere i parlamentari che, una volta seduti in aula, spesso si dimenticano chi li ha mandati lì? Oppure quello dei referendum, che ogni volta devono superare una giungla di burocrazia, pareri tecnici e filtri istituzionali prima ancora di arrivare al cittadino?

La verità è che il potere decisionale resta saldamente nelle mani dei partiti e delle élite politiche. Il resto – partecipazione diretta, consultazioni popolari – è spesso solo un contentino. Quando non fa comodo, si boccia. Quando c’è il rischio che la gente voti “male”, si alza il muro del tecnicismo o si punta sul non raggiungere il quorum.

Parliamo proprio del quorum: se meno del 50% degli aventi diritto va a votare, il referendum è nullo. Ma perché accade? Perché i quesiti sono spesso incomprensibili, scritti per scoraggiare invece che coinvolgere. Perché si infilano più temi in un’unica domanda. Perché le campagne informative sono assenti o di parte.

È così che si uccide la partecipazione, non con la repressione, ma con la noia, la confusione e l’indifferenza pilotata.

E se invece avessimo scelto, per esempio, un premierato stabile di cinque anni, eletto direttamente dal popolo? Forse oggi non saremmo qui a temere ritorni autoritari o derive populiste. Forse il fascismo – quello vero o quello mascherato – non avrebbe mai trovato il terreno fertile dell’instabilità e della disillusione.

Ma guai a toccare certi temi: la democrazia va bene finché resta sotto controllo. Finché il popolo vota, sì, ma solo quando e come fa comodo. Altrimenti, meglio che stia zitto.