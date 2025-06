Quando la passione diventa dono: torna la Settimana della Donazione di Sangue con i Quartieri di Arezzo

Nel cuore della tradizione, dove i colori dei Quartieri accendono l’orgoglio e la storia della città, torna un gesto che vale più di mille lance: la Settimana della Donazione di Sangue, dal 16 al 21 giugno.

I quartieristi di Porta Crucifera, Santo Spirito, Porta Sant’Andrea e Porta del Foro si stringono insieme per un’iniziativa che unisce identità, comunità e solidarietà. Saranno al Centro trasfusionale dell’Ospedale San Donato per donare il sangue e lanciare un messaggio potente: ogni donazione è un atto d’amore che può salvare una vita.

Nata da un’idea di Porta Crucifera e subito accolta dagli altri Quartieri, la settimana è organizzata in collaborazione con Asl Toscana Sud Est e AVIS Comunale di Arezzo. Un progetto che, nel solco della Giostra, diventa voce di speranza e invito concreto a prendersi cura degli altri.

«La donazione è un gesto che non costa nulla ma vale tantissimo – spiega il dottor Pietro Pantone, direttore del Centro trasfusionale di Arezzo –. Ringraziamo tutti i donatori, in particolare i quartieristi, per la loro generosità. Il bisogno di sangue è continuo, e ogni nuova goccia può fare la differenza».

Donare è semplice e alla portata di tutti: chi ha tra 18 e 60 anni può diventare donatore prenotando la visita di idoneità tramite le associazioni o rivolgendosi direttamente al Centro trasfusionale. Oltre al gesto altruista, i donatori ricevono controlli periodici gratuiti, segno di un’attenzione costante anche alla propria salute.

In questa settimana speciale, il cuore della Giostra non batte solo per la sfida, ma per la vita.

Come diventare donatore:

https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/donare-il-sangue-e-plasma