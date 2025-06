Incidente a San Zeno: quadriciclo si ribalta, 70enne in ospedale in codice giallo

Alle 18:39 è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente avvenuto in località San Zeno, dove una microcar si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, l’autoinfermieristica di Arezzo e i volontari della Misericordia di Arezzo. Un uomo di 70 anni è stato soccorso e trasportato in codice giallo (codice 2) all’Ospedale San Donato di Arezzo.