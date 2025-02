Metalmeccanici in sciopero il 21 febbraio: 8 ore di stop e presidio davanti a Confindustria Arezzo

Contratto metalmeccanici: il 21 febbraio otto ore di sciopero con presidio dalle 10 alle 13 davanti a Confindustria

Dopo oltre sei mesi di confronto e nonostante la buona riuscita dello prime otto ore di sciopero, che ha visto una grande partecipazione delle lavoratrici e del lavoratori, la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale rimane bloccata a causa dell’ostruzionismo e delle forti contrarietà di Federmeccanica e Assistal rispetto alle richieste avanzate unitariamente da Fim-Fiom-Uilm.

Le controparti non solo non tengono minimamente in considerazione dei contenuti della piattaforma presentata dalle OO.SS. e votata nei luoghi di lavoro da oltre il 90% delle lavoratrici e del lavoratori, ma continuano a trincerarsi dietro la loro contro piattaforma.

Per superare la rigidità di Federmeccanica e Assistal serve mandare un forte segnale alle aziende con l’intensificazione della lotta e della mobilitazione.

Per questo Fim-Fiom-Uilm di Arezzo confermano il blocco degli straordinari e delle flessibilità e proclamano per la giornata di Venerdì 21 febbraio 2025 otto ore di sciopero per la provincia di Arezzo con presidio dalle ore 10 alle ore 13 presso la sede di Confindustria Toscana Sud di Arezzo.

E’ il momento di scioperare tutti insieme per riaprire la trattativa e conquistare il rinnovo del nostro contratto collettivo nazionale.

Mobilitiamoci e partecipiamo numerosi, con la lotta e la trattativa vogliamo aumentare i salari, contrastare la precarietà, ridurre gli orari ed estendere i diritti e le tutele per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori.