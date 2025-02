Cortona 2025: Chianina & Syrah, il Festival del Buon Vivere torna con un ricco programma di eventi

Cortona si prepara ad ospitare l’ottava edizione di Chianina & Syrah, il festival dedicato al buon vivere che celebra due eccellenze del territorio: la carne Chianina e il vino Syrah. L’evento, in programma dal 7 al 9 marzo 2025, promette tre giorni ricchi di degustazioni, conferenze, cene stellati e laboratori per bambini, con un programma che unisce tradizione e innovazione.

L’apertura e il programma

La manifestazione prenderà il via venerdì 7 marzo a Palazzo Casali con il simposio internazionale “Cortona Città d’arte e di Syrah”, che vedrà la partecipazione di esperti e produttori nazionali e internazionali. Si parlerà di vinificazione, con un focus sulle peculiarità e criticità dei vini rossi mediterranei, la gestione dell’acidità e le tecniche di macerazione carbonica. La serata si concluderà con la prima cena di gala al Teatro Signorelli, intitolata “Il Gigante Bianco sposa il principe Syrah”, dove grandi chef italiani cucineranno piatti a base di Chianina e Syrah.

Sabato e domenica: degustazioni e cooking show

Il cuore del festival si sposterà al Centro Convegni Sant’Agostino, dove saranno allestiti oltre 40 banchi di degustazione di vini Syrah e 35 stand gastronomici. Non mancheranno masterclass sui vini, cooking show e laboratori per bambini, per avvicinare anche i più piccoli al mondo della Chianina e della viticoltura. Sabato e domenica saranno anche l’occasione per scoprire le novità del vino Syrah di Cortona, con anteprime e degustazioni guidate.

Le esperienze gastronomiche

Uno dei momenti più attesi sarà la “Chianina Experience”, con una grande griglia dove i macellai del territorio, tra cui Simone Fracassi, Andrea La Ganga e Aldo Iacomoni, accompagneranno i visitatori nella degustazione del quinto quarto, degli hamburger e dei bolliti di Chianina. Inoltre, saranno organizzate cene a tema con chef stellati come Emanuele Scarello, Alessandro Ferrarini, Stefano Basello e molti altri, che proporranno piatti creativi ispirati alle due eccellenze del festival.

Ospiti internazionali e novità

L’edizione 2025 segna un’importante apertura internazionale, con la presenza di produttori di Syrah provenienti da Australia, Sud Africa, Svizzera e Francia, oltre a curiosità come il primo produttore albanese di Syrah. Due chef stellati europei, dalla Germania e dalla Slovenia, arricchiranno il programma con le loro creazioni, portando una contaminazione di gusti e stili.

Il valore del festival

«Chianina & Syrah è nato con l’obiettivo di trasformare Cortona nella capitale della promozione e della degustazione del Syrah nel mondo», ha dichiarato Stefano Amerighi, presidente del Consorzio Cortona Vini. Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha sottolineato l’importanza dell’evento per la promozione del territorio e delle sue eccellenze, mentre Vittorio Camorri, ideatore del festival, ha ribadito il successo di un format che unisce cibo e vino in un’esperienza unica.

Convegni e approfondimenti

Oltre alle degustazioni, il festival offre un ricco programma di convegni. Venerdì mattina si parlerà di ecologia delle fermentazioni, gestione dell’acidità e difetti microbiologici dei vini rossi, con interventi di esperti come Antonella Costantini, Nicola Francesca e Antonio Palacios. Nel pomeriggio, invece, si approfondirà il tema della Chianina, con focus sulla qualità della carne, l’allevamento e l’utilizzo delle vinacce come risorsa.

Conclusioni

Chianina & Syrah si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di enogastronomia, un’occasione per scoprire e gustare le eccellenze di Cortona in un’atmosfera di festa e condivisione. Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili su www.chianinaesyrah.com.