Incivili a tutto spiano, continua la saga del Pietri

By Il Burattino

Certi aretini perdono il pelo (ecologico, non inquina, si biodegrada), ma non il vizio (la coglionaggine non si estirpa così facilmente).

Stesso scenario, stesso parcheggio, stesso pubblico.

Alle 10 di questa mattina l’area del Pietri antistante un noto locale, si presenta insudiciata e devastata dalla solita ridda di bicchieri di plastica, rifiuti vari e sporcizia, frutto dei bagordi selvaggi del “popolo della movida”, che ben si guarda di gettare i rifiuti nei cestini.

Fino a una certa ora nessuno pulisce, un bel biglietto da visita per i turisti che salgono le scale mobili per visitare Arezzo.

Complimenti !!!

Ci auguriamo poi che i gestori dei locale non si incazzino con l’Ortica perché segnaliamo una situazione tangibile, inequivocabile e poco edificante.

Chi vigila ? Chi controlla ? Chi interviene ? Divertirsi va bene, ma non così.