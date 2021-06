Robin Hood sottraeva all’Erario per dare servizi migliori alle Case di Riposo!

Il Robin Hood dei nostri giorni sottrae tasse all’Erario non per dare direttamente a vecchi e disabili ma per erogare servizi migliori alle Case di Riposo.

L’interrogatorio di garanzia nell’ambito dell’inchiesta Agorà , mi fa tornare a galla, nella mia mente rimasta bambina, la storia del popolare eroe di Sherwood.

Il beniamino delle avventure nella famosa foresta, in cui viveva frugalmente e non da Lord.

Come – ma te guarda un po’ – è omologabile al francescano e non al pascià, il life style degli amministratori della coop, travolta dall’inchiesta giudiziaria.

Dal primo all’ultimo, tutti gli amministratori sono vaccinati contro l’arricchimento personale e immuni dall’intascare neppure neanche mezzo cent di euro.

E’ quando ha tenuto a dire il più interessato, messo in dentro.

Personalmente io amo Robin Hood e non gradirei fosse sbattuto in prima pagina e tantomeno in una schifosissima cella!

Lo vorrei libero ad Agorà come a Sherwood, anche se non è eroe e tantomeno Robin Hood.

Infatti, poi, mi sovviene da chiedermi quanto vi sia di popolare in chi sottrae tasse allo Stato che con le tasse deve dare alle Regioni i soldini per aprire le Case di Riposo.

Ed è sotto questo profilo che non me ne frega un bel niente se il Robin Hood de noantri aveva cura di reinvestire i 26 milioni sottratti all’Erario, non per spassarsela da Lord, ma per dare i migliori servizi possibili e immaginabili alle Rsa, gestite da varie coop, messe al mondo da Agorà.

Non è, esattamente, il Robin Hood che mi piaceva da piccina e da grande.

