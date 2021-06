By Gaio Lucilio

“No! Provare No.. Fare o non fare, non c’è provare !”

Arezzo si è di nuovo incartata e non si vede uno sparigliatore da sinistra a destra a scrollarci da una classe politica vecchia come il Cucco e palesemente Gattopardesca da troppo tempo.

La sinistra salvo una eccezionale campagna acquisti si ritroverà nuovamente asfaltata dalle Lobbies di cui fa anch’essa parte e impallinata dal fuoco amico come certificato dagli istituti statistici all’ultimo ballottaggio.

Si alternano un cambio senza ricambio e viceversa.

Ben dice chi denuncia continuamente questo non fare e proclamare asincrono rattopposo .

Ma forse al Comune sono già sotto la definitiva tutela del Potere Temporale dei vicini Palazzi che in tema di penitenze ed assoluzioni sono i migliori concessionari da un bel pò.

Un Comune che gode di una larga maggioranza che usa come un maglio ma poi di fatto governicchiato da due Sindaci che giuocano a turno con noi al poliziotto buono e cattivo.

Ma torno ai fatti del disordine pubblico e alla conferenza stampa del Comune ben stigmatizzata in un articolo di ieri nell’Ortica e da vero Topo da Tastiera vorrei commentarla anche io .

Mi sembra che …a parte che i tavolini in giro siano già sufficenti e che un altro tavolo in Prefettura si andrebbe ad aggiungere a quelli precedenti con il rischio che faranno diventare un locale pubblico anche quella.

..a parte che i due giovani hanno anni 20 ed avranno il loro da fare e pensare

…a parte il Marinoni che ogni volta fa il solito controcanto associazionistico

…a parte che chi chiede più personale per l’ordine pubblico ha lo stesso cervello di quelli che chiedevano subito più infermieri e medici, a parte che il fenomeno Movida non svanirà dopo l’ Estate

…a parte che pensare subito al FUTURO rientro nelle aule dei nostri “minorenni” per attivare con loro una leva empatica accompagnata da brevissimi cenni del codice civile e penale sarebbe pragmatismo e non una trovata geniale o meramente pedagogica giusto nell’intento di evitargli di apprendere certe basilari nozioni in Tribunale o peggio

…a parte i soliti noti od occulti Scienziati et similia … etc…etc…bla…bla…

Auspico la buona fede nella comprensione dei fatti non solamente costernazione ed ipocriti utilizzi mediatici .

Alla beata gioventù raccomando fortemente un vecchio detto riadattato :

Minorenne avvisato ed informato mezzo salvato….dai cattivi Maggiorenti et Similia.

Gaio Lucilio