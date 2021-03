Se si chiedesse l’estradizione del sindaco

Finalmente i lazzi lanciati da l’Ortica sulla assenza-presenza del sindaco vengono ripresi anche dall’opposizione.

Così dopo la dura polemica di Romizi e Menchetti che avevano richiesto un po’ di dignità per le sceneggiate social dall’America del sindaco, risponde piccata la sindaca in pectore che parla che oggi si può andare a Londra passando per Poti (?) e che per governare “basta la parola” ed in culo alla presenza fisica.

Però, in questa diatriba l’Ortica si fa una domanda:

Avvicinandosi il 23 marzo, giorno in cui il sindaco deve andare dal giudice per l’affare Coingas, se il nostro assente non fosse tornato che bisogna chiedere l’estradizione a Biden?

