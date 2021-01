Il “matitone” colorato non era per i più piccini

A giocare con i matitoni erano gli adulti, ma in realtà tutto ciò non doveva accadere.

L’Open day online tra un asilo e le famiglie è sfociato in una situazione a luci rosse, poiché sullo schermo per le videoconferenze di presentazione del plesso scolastico sono partite delle immagini esplicite.

Hacker che si sono infiltrati su Google Meet e hanno iniziato a trasmettere immagini molto bollenti.

Imbarazzo, sgomento e rabbia, tanto che la dirigente dell’istituto scolastico “Rita Levi Montalcini” di Lucignano e Marciano ha presentato una denuncia alla polizia postale definendo la cosa “una vera e propria azione criminale”.

Forse qualche genitore maschio avrà pure apprezzato, non ci è dato saperlo, fatto sta, che oltre al fatto deprecabile, la vicenda fa pure sorridere.

Da oggi anche i padri, forse, vorranno interessarsi di più alle vicende scolastiche, perché alla fine siamo tutti un po’ bambini.