Bagni…troppo pubblici

Questa è la situazione, disgustosa, che si trova oggi sulla strada per Fontemura, sul sentiero verso Quarantola, già di prima mattina.

Qualche generosa anima pia, preoccupata per l’igiene e la pulizia delle persone che possono transitare in quella zona, ha ben pensato di mettergli a disposizione una bellissima vasca da bagno.

Acqua e sapone no, sono a carico dell’eventuale viandante, ma una bella pila di mattoni (che andrebbero spaccati in testa uno a uno a chi ha lasciato la vasca) si, casomai uno, spogliandosi, possa appoggiare vestiti, mutande calzini e scarpe.

Non finiremo mai di stupirci, davvero l’inciviltà di certi aretini è senza confini.