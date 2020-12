Arezzo, le notizie di oggi: 19 Dicembre

Virus, il bollettino: + 26 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 8 nel comune

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 18 Dicembre alle ore 14 del 19 Dicembre 2020

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 60 unità, di cui 26 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 799 tamponi.

Le persone positive in carico sono 680.Continua a leggere



Si registrano 14 guarigioni e nessun decesso. Si registrano 14 guarigioni e nessun decesso. Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo Comune Nuovi casi Anghiari 1 Arezzo 8 Bibbiena 5 Capolona 1 Cortona 3 Marciano Della Chiana 1 Monte San Savino 1 Montevarchi 1 Poppi 1 Pratovecchio-Stia 1 San Giovanni Valdarno 1 Subbiano 2 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 66 TI San Donato Arezzo 18 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 799 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 680 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 472 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1793 Guariti Provincia di Arezzo 14

Corriere apriva i pacchi di Amazon per rubare prodotti tecnologici

In A1 gli agenti della Polizia stradale di Arezzo, sottosezione di Battifolle, nel controllare un camion nel parcheggio della Crocina, trovano nell'abitacolo alcuni contenitori di merce acquistata on line e in fase di consegna, per un valore di tremila euro. Le scatole dovevano essere dentro al container, ma L'uomo, 49 anni, rumeno, è riuscito ad aprire il container e se ne era impossessato.



Le scatole dovevano essere dentro al container, ma L’uomo, 49 anni, rumeno, è riuscito ad aprire il container e se ne era impossessato.

Arrestato per furto pluriaggravato, è stato celebrato il processo con rito direttissimo, l’uomo dipendente di una società che effettua consegne, ha patteggiato la pena, un anno e sei mesi di reclusione con la sospensione condizionale.

Cinghiale spinge cacciatore nel burrone, ferito 38enne



Questo pomeriggio alle 13.42 intervento dei mezzi del 118 di Arezzo per un incidente di caccia: un uomo di 38 anni è stato spinto da un cinghiale ed è precipitato per circa 20 metri lungo un burrone scivolando in un torrente.

Visto il luogo impervio e la dinamica sono stati attivati ambulanza, automedica e Pegaso.

L’uomo è stato trasportato in località Massa dei Sabbioni, nel comune di Cavriglia, lì è stato valutato dai sanitari e poi inviato in codice giallo all’ospedale La Gruccia del Valdarno con l’ambulanza della Misericordia di Cavriglia.



Giovane spacciatore arrestato dalla polizia

Ieri, 18 dicembre, intorno alle 17.00, durante il o servizio di controllo del territorio, personale della Volante dell'Ufficio Prevenzione Crimine e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo, nel transitare in via Po', viene attirata dalla presenza di un'auto con due persone a bordo, che alla vista della macchina della polizia accelerano la marcia.