Il Tennis Giotto festeggia la promozione in B2

Due promozioni in una sola giornata per il Tennis Giotto.

Il fine settimana del circolo aretino è stato caratterizzato dalla doppia impresa delle formazioni maschili di serie C e di serie D2 che hanno vinto le rispettive partite nei Play Off e hanno così chiuso la stagione festeggiando la salita in B2 e in D1.

Il numero delle promozioni poteva essere ancora superiore dal momento che, in contemporanea, le ragazze della prima squadra femminile di serie C si sono arrese nella finalissima dei Play Off, mancando così un ulteriore salto di categoria nella serie cadetta.

Le maggiori soddisfazioni sono arrivate con la C maschile che, nell’atto decisivo dei Play Off, ha piegato per 4-0 gli Amici del Tennis Ronchi di Massa: Alessio Bulletti, Riccardo Cecchi, Pietro Fanucci e Andrea Pecorella sono stati protagonisti di singolari particolarmente combattuti dove sono riusciti ad imporsi al terzo set, ottenendo i punti necessari per la promozione senza dover ricorrere ai doppi.

La squadra, capitanata da Giovanni Ciacci in collaborazione con Fabio Pichi, era completata da Vittorio Noli e Filippo Fratini che hanno contribuito ad un campionato particolarmente positivo dove il Tennis Giotto ha vinto tutti gli incontri disputati tra la fase a gironi e i Play Off.

Questo successo, tra l’altro, permetterà al circolo aretino di vivere la stagione 2021 con ben due formazioni maschili nella serie cadetta, con la prima squadra che militerà ancora in serie B1 e con la seconda squadra che debutterà in B2.

«La promozione – commenta Ciacci, – è arrivata in seguito ad un incontro particolarmente combattuto con quattro vittorie al terzo set, a dimostrazione della determinazione e della volontà dei nostri ragazzi di raggiungere un obiettivo storico per il nostro circolo che, nella prossima stagione, potrà vantare per la prima volta ben due squadre nei campionati di B».

La seconda promozione è arrivata in seguito alla vittoria nei Play Off di D2 contro il Tc Torretta White di Calcinaia (Pi), con un 4-0 ottenuto già nei singolari per le affermazioni di Guelfo Baldovinetti, Francesco Cartocci, Luca Fardelli e Francesco Rossi.

La squadra che ha meritato la D1, capitanata da Paolo Rossi, era infine completata da Filippo Alberti, Giacomo Grazi e Federico Raffaelli.

Nello stesso tabellone dei Play Off di D2 era presente anche una seconda squadra del Tennis Giotto che è stata superata dal Ct Lucca ma che domenica 18 ottobre tornerà nuovamente in campo per lo spareggio che potrebbe valere un’altra promozione nella serie superiore.

A completare il fine settimana, infine, è stata la prima squadra femminile di C che è scesa in campo in un equilibrato incontro con il Tc Pistoia dove Nora Niedmers e Matilde Mariani si sono arrese solo al terzo set dopo oltre quattro ore di gioco.

Il terzo singolare ha registrato una sconfitta di Sofia Farsetti che ha chiuso la finale dei Play Off sul 3-0 per le pistoiesi, rimandando di una stagione la possibilità per le ragazze del Tennis Giotto di poter salire in serie B.