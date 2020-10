L’incuria diventa “erba vintage”

By Il Burattino

Giorni di Fiera Antiquaria, e nel chiostro della Biblioteca, dove c’è l’ esposizione e vendita degli oggetti vintage, la situazione si presenta come in foto.

Erba alta, incuria, nessuna manutenzione: l’espositore si è trovato a mettere il banchino in questa situazione, e molto probabilmente paga anche il suolo pubblico.

Ci domandiamo: a chi tocca curare questo spazio verde ?

Perché non è stato fatto ?

Se qualcuno ha risposte in merito ci delucidi, ci piacerebbe averle anche noi.

Magari l’incuria generale della città (estesa anche a zone limitrofe, come sulla panoramica per Poti, dove abbondano divani e poltrone molto “vintage”, abbandonate a sé stesse) poteva e doveva essere uno dei temi centrali della campagna elettorale, al netto di scuola, lavoro, sanità e sicurezza che vengono prima di tutto.

Staremo a vedere, per ora ci tocca vedere una zona del Centro Storico tipo orto del nonno.