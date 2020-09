Un fischietto per tutti: Fabio Butali candidato sindaco per Prima Arezzo

Fabio Butali è senza dubbio un personaggio fuori dagli schemi, come dimostra la nostra intervista.

Del resto presentarsi di punto in bianco come sindaco per Prima Arezzo ci vuole coraggio.

Ma lui, abituato a gestire il traffico, come ex vigile urbano, non sembra imbarazzato negli incroci della politica.

Un fischietto per tutti potrebbe essere il programma.

Certo sta scoprendo sulla sua pelle cosa voglia dire pestare i piedi al vicino, ma il carattere sembra salvarlo.

L’incontro con i cronisti de l’Ortica è stato divertente ed esplicativo.

Buona visione.