Arezzo, le notizie di oggi: 16 Settembre

Coronavirus Arezzo, il bollettino del 16 settembre

La situazione dalle ore 14 del giorno 15 settembre alle ore 14 del giorno 16 settembre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella provincia di Arezzo 12 nuovi casi.

Comune di sorveglianza Arezzo

1. Uomo di 42 anni già in isolamento domiciliare in quanto, paucisintomatico, indagine in corso.

2. Uomo di 37 anni già in isolamento domiciliare, rientrato da Roma, asintomatico.

3. Donna di 61 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica, rientrata dalla Francia.

4. Uomo di 62 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, rientrato dalla Francia asintomatico.Continua a leggere

Comune di sorveglianza5. Donna di 69 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

Comune di sorveglianza Bibbiena

6. Donna di 72 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica, contatto di positivo.

Comune di San Giovanni Valdarno

7. Uomo di 56 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico, indagine in corso.

8. Bambino di 4 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

9. Uomo di 48 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

Comune di Castelfranco Piandiscò

10. Uomo di 63 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico.

Comune di Cavriglia

11. Donna di 64 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica, contatto di caso.

Comune di Pieve Santo Stefano

12. Donna di 65 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dalla Romania, asintomatica.

Il Dipartimento di Prevenzione attraverso l’azione di tracciamento dei contatti stretti ha evidenziato per il momento, 17 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 2.179 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 6 ricoverati presso le Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 1.914 tamponi.

Ha un malore in bici e cade, grave 49enne

Incidente in bicicletta questo pomeriggio attorno alle 15, in via Pasteur a Montevarchi.

Un uomo di 49 anni è caduto dalla bicicletta in seguito a malore, sul posto automedica ambulanza vigili urbani e attivato il Pegaso 1.

L’uomo trovato dai sanitari incosciente e non rispondeva alle sollecitazioni dei sanitari.

È stato intubato dai sanitari dell’automedica ed è stato poi trasferito all’Ospedale di Careggi a bordo dell’elisoccorso in codice rosso.

I residenti di Piazza della Badia in agitazione contro la vita notturna sfrenata

I residenti del centro storico della zona di Piazza della Badia esasperati di ritrovare al mattino rifiuti, sporcizia, vomito, urina, e cocci di bottiglie, assembramenti, chiasso, tavolini dei ristoranti spaccati hanno presentato un esposto al prefetto.Continua a leggere

Al coro delle decine di residenti, si aggiungono, la Congregazione Piccole Ancelle del Sacro Cuore e tre b&b della zona, uniti contro gruppi di ragazzi ubriachi e la vendita di alcolici e superalcolici fin quasi all’alba.

Dopo le prime proteste sono state trovate auto con una gomma bucata e righe sulle fiancate.

I residenti chiedono un maggior controllo, una più accurata pulizia oltre che nella piazza, anche nelle strade vicine a Piazza della Badia come via Saffi, via de’ Pecori, via del Saracino, via della Fioraia..