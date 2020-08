S.S. Arezzo: prima seduta di allenamento, Alessandro Potenza è il nuovo allenatore, Tromboni e Salvadori nel settore giovanile

La S.S. Arezzo è lieta di annunciare che Alessandro Potenza ha firmato con il Cavallino ed è il nuovo allenatore della Prima Squadra.

«Sono orgoglioso e grato alla proprietà e ai direttori Di Bari, Fabbro e Muzzi», ha dichiarato Potenza, «era un’opportunità che aspettavo da tempo.

Ci metterò anima e corpo per ricambiare la fiducia che hanno avuto nei miei confronti.

Ai tifosi voglio dire che lo spirito guerriero non mancherà.

Forza Arezzo!»

Alessandro Potenza, classe 1984, ha fatto il suo esordio da allenatore nel 2017 con il Madre Pietra Daunia nel 2017, per poi passare alla Recanatese; nella stagione 2018-19 ha guidato la Fidelis Andria; la sua ultima esperienza è stata alla guida dell’Audace Cerignola nel 2019.

La S.S. Arezzo intende dare il più caloroso benvenuto a Mister Potenza e a tutto il suo staff.

Nel settore Giovanile della S.S. Arezzo: Cristiano Tromboni e Christian Salvadori

Cristiano Tromboni, classe 1992, ha lavorato come Direttore Sportivo per molte società dilettantistiche di Roma. L’ultima è stata l’Atletico Torrenova.

Christian Salvadori, classe 1977, è stato Direttore Sportivo di Sansovino, Massese e Riccione in Serie D, responsabile dell’area tecnica della Sangiustese in C2; ha collaborato con molte società del territorio aretino ed ha avuto esperienze come osservatore a Palermo e ad Ancona.

Questa mattina si è svolta la prima seduta di allenamento della stagione

Gli Amaranto si sono ritrovati al Comunale “Città di Arezzo” alle 9:30 circa ed hanno iniziato il lavoro all’interno dello stadio intorno alle 10:00 agli ordini di Mister Mario Palazzi.

Tecnica in movimento e possesso palla con delle varianti nella prima parte di seduta, per poi concludere con una partitella 10 vs 10 in campo ridotto.

Questo il gruppo di lavoro: Belloni, Benucci, Borghini, Caso, Cutolo, Daga, Dell’Agnello, Foglia, Luciani, Maestrelli, Masetti, Mesina, Mosti, Picchi, Pissardo, Piu, Raja, Sbarzella, Sussi, Zuppel.

Primo allenamento S.S. Arezzo